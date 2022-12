Morte Pelé | il mondo piange O Rei

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il. O Rei, leggenda del calcio, è morto oggi a San Paolo all’età di 82 anni. “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della perdita di, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi” le parole del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. “È stato la prima superstar globale del calcio e, grazie ai successi dentro e fuori dal campo, ha svolto un ruolo pionieristico nell’ascesa del calcio fino a diventare lo sport più popolare al. Ci mancherà molto. A nome della comunità calcistica europea, riposa in pace,”. “immortale, per sempre con noi” il ricordo su Instagram del presidente della Fifa Gianni Infantino. “Un dolore enorme, oggi lo sportun grandissimo, perché...

Sport Fanpage

E ladi un campione così amato in tutto il mondo comeamplifica la portata. Così, per l'unico calciatore tre volte campione del mondo si commuovono semplici tifosi, grandi sportivi e ...Commenta per primo Ladi O Rei, Pelè , che si è spento a 82 anni, ha generato grande commozione nel mondo del calcio e dello sport. Vi riportiamo una selezione dei messaggi più significativi affidati ai social ... Pelé è morto a 82 anni, il calcio piange o Rei: è stato l'unico ...