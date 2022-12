Missile ucraino cade in Bielorussia | l’accusa di Minsk Informato dell’accaduto il presidente Lukashenko

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Undi difesa antiaereasarebbe caduto in territorio bielorusso tra le 10 e e le 11 di giovedì 29 dicembre. A riferirlo è l’agenzia di stampa bielorussa Belta, secondo la quale si tratterebbe di un razzo lanciato dal sistema missilistico di Kiev S-300. Le autorità difanno sapere che il, così come gli organi di difesa militare, sono stati immediatamente informati, e sul posto sono anche arrivati i tecnici per capire la dinamica dell’incidente. Potrebbe trattarsi di un incidente simile a quello avvenuto in Polonia a metà novembre, o potrebbe anche esser stato abbattuto dal sistema di difesa antiaerea della. Foto copertina: BELTA/CANALE TELEGRAM BIELORUSSO SILOVIKcaduto in ...

...il comandante in capo, Valery Zaluzhny. Nella sola regione di Odessa, le unità di difesa aerea hanno abbattuto 21 missili, ha detto il governatore Maksym Marchenko. I frammenti di un...E le autorità di Minsk hanno riferito che unantiaereoè caduto oggi in Bielorussia. Secondo l'agenzia bielorussa Belta il presidente Aleksandr Lukashenko è stato informato della ... Raid su Kiev, Leopoli, Kharkiv e Odessa. Missile ucraino cade per errore in Bielorussia