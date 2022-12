Milano | Majorino | ' accompagnare giovane evaso Beccaria in questura era doveroso'

(Di giovedì 29 dicembre 2022), 29 dic.(Adnkronos) -alladiuno dei sette giovani evasi dalla notte di Natale è stato un gesto "molto semplice eche, credo, avrebbe fatto chiunque". Così il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco, commenta quanto accaduto ieri sera a. Tutto è iniziato quando "sono stato contattato da una donna che era insieme al ragazzo, il quale intendeva costituirsi -spiega-. Avevano molti dubbi e timori su come fare questo atto, tanto urgente quanto importante, così ho fatto da tramite con la. Ho contattato gli uffici di via Fatebenefratelli e molto rapidamente sono arrivati i funzionari ai quali ...

La Repubblica

Gli ultimi due fuggitivi dell'evasione di Natale dal carcere minorile Beccaria disono stati ... Uno dei ragazzi evasi dal Beccaria accompagnato in questura daL'evasione di Natale dal ...Una signora, sua conoscente, ha iniziato una lunga opera di convincimento e a un certo punto, su consiglio di alcuni amici, ha pensato di rivolgersi proprio achiedendogli di fare da ... Fuga dal Beccaria, il quinto evaso accompagnato in questura da Majorino: il fuori programma in campagna elett… Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "E' a dir poco sbalorditiva la dichiarazione dell agenzia Ue per le malattie (Ecdc)", che considera "lo screening dei viaggiatori come ingiustificato". Così Pierfrancesco ...Milano, 29 dic.(Adnkronos) - Accompagnare alla questura di Milano uno dei sette giovani evasi dal Beccaria la notte di Natale è stato un gesto "molto semplice e doveroso che, credo, avrebbe ...