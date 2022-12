Milano | il corteo degli anarchici sfida il divieto della Questura | oltre 150 manifestano per Alfredo Cospito

(Di giovedì 29 dicembre 2022)150 persone stanno sfilando ain una sostegno di, il militante anarchico in carcere a Sassari in regime di 41 bis e che da circa due mesi sta facendo lo scioperofame. Sono partite oggi pomeriggio, 29 dicembre, attorno alle 18 da via Torino. Molti gli slogan urlati dagli. «Fuoridal 41 bis», si legge in uno striscione. «Tutti liberi, tutte libere». I manifestanti avevano annunciato online l’intenzione di effettuare il presidio in piazza Duomo, ma laaveva vietato l’iniziativa. Piazza Duomo è stata, infatti, blindata dagli agenti del reparto Mobilepolizia in assetto antisommossa. I contestatori si sono così spostati e indirizzati verso la ...

E' da poco partito a una sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico in carcere a Sassari in regime di 41 bis che da due mesi sta facendo lo sciopero della fame. Sono circa 150, secondo la Questura, le persone ... Milano, gli anarchici sfidano il divieto della Questura: 300 in corteo per Alfredo Cospito e contro il 41 bis Circa 300 persone si sono riunite ai margini di piazza Duomo per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito. La Questura della città, però, aveva negato il proprio via libera in quanto mancava un preav ...