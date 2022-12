Pianeta Milan

...stesso Leao di recente ha inviato dei segnali significativi sulla sua volontà di restare al. ... Quest'lo ha incalzato più volte sul suo futuro e lo ha stuzzicato anche sull'interesse delle ...... società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growthdi ...Il passaggio delle quote di Innovation Pharma segue le attività gestite e concluse nell'... Milan, ultimo test prima della ripresa: occasione per Rebic e De Ketelaere Potrebbe finire già a gennaio l'avventura di Franck Kessie al Barcellona. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Milan, il centrocampista ivoriano fatica a trovare spazio nella squadra di Xavi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...