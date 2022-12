Pianeta Milan

Ricordo le foto fatte insieme con le maglie die delle nazionali. Sei stato forse il migliore di tutti". E lui: "Ringrazio Rivera, tutte le volte che parla mi commuovo, ha sempre detto ...vede per la prima volta il mare e indossa per la prima volta dei pantaloni lunghi. Il 7 ... battendo prima il Benfica di Eusebio e poi ildi Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni e Gianni ... Milan-Santos, l’indimenticabile magia di Pelé | VIDEO Il Santos, che ha decretato sette giorni di lutto in cui non verranno svolte attivita' dal club, ricorda Pele' con un post listato a lutto ...Se c’è stato un giocatore che meglio ha rappresentato la storia del calcio, quello è Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé. Insieme a Diego Armando Maradona ...