Milan | il futuro di Ibrahimovic | tra agente e dirigente

Milan News

... non è l'unico: basti pensare a quel Frederic Massara che ha riportato ilallo scudetto, ... ma il contratto scadrà nel 2024 e una decisione definitiva sul suoverrà presa solo più avanti'. ...Il mercato del Napoli è costantemente proiettato al: ecco allora che in questi giorni il d.s. Cristiano Giuntoli s'è messo al lavoro per ... Djalò, obiettivo del Napoli con un passato nel. ... Tuttosport in prima pagina: "Agente o dirigente: Ibra prepara il futuro" Quando Milan Skriniar sembrava a un passo dal Paris Saint-Germain e l'aereo di Gleison Bremer era stato dirottato da Milano a Torino, l'agente Paolo Busardò propose alla ...Rafael Leao va verso il rinnovo e apprezza un possibile colpo del Milan. Ecco di chi si tratta Rafael Leao è tornato a lavorare a Milanello in vista del ...