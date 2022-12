Pianeta Milan

Dopo l'operazione al ginocchio sinistro subita lo scorso 25 maggio, Zlatan Ibrahimovic si è unito ai compagni per la tournée di Dubai. Proprio dal ...... spiovente conteso, 3di testa, dribbling nello stretto e inserimento in area senza palla. ... Era quel Paquetà che, appena poco più di 2 anni fa, non trovava spazio neldi Pioli o veniva ... Milan, i palleggi infiniti di Ibrahimovic in spiaggia | VIDEO Il Milan perde anche la seconda amichevole a Dubai contro il Liverpool con un passivo largo e immeritato: 4-1. Ecco i nostri giudizi su alcuni dei protagonisti della partita: Saelemaekers: riecco Alex .... Ecco i nostri giudizi su alcuni dei protagonisti della partita:: riecco Alexis, una ottima notizia per Pioli. L'esterno destro belga, dopo più di due mesi out infortunio, è tornato su ottimi livelli ...