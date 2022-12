Migranti | sanzioni e confische per le navi delle Ong fuori norma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha battezzato il nuovo codice di condotta per leOng. La Camera, dove va in scena un aspro scontro con l’opposizione, ha votato la fiducia al decreto con le norme anti-rave. E oggi dopo una maratona notturna, per scongiurare le decadenza del provvedimento, con ogni probabilità a Montecitorio verrà utilizzata la “ghigliottina”: il meccanismo che permette di porre in votazione un decreto nell’imminenza della scadenza (domani), anche se non è terminato l’esame dell’Aula. Il provvedimento, preparato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi in «piena sintonia con Meloni e Salvini», stabilisce prima di tutto le regole per le Ong che devono essere «in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica». E chiarisce che il «transito e la sostasono garantiti ai soli fini ...