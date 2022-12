Migranti | multe fino a 50mila alle ong che non rispetteranno le nuove regole

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale e quello con disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e la semplificazione procedimentale in materia di immigrazione. Il decretocontiene un codice di condotta sulle attività delle organizzazioni non governative nei soccorsi in mare. L'articolo proviene da Inews24.it.

