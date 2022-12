Migranti | arriva la stretta sulle ong | sanzioni fino a 50mila euro e confische per le navi che violano le norme

(Di giovedì 29 dicembre 2022)laong. Il consiglio dei ministri ieri ha approvato un nuovo decreto con regole più stringenti per le organizzazioni non governative che salvanoin mare, con l’obiettivo di impedire soccorsi multipli e rendere sempre più onerosi i salvataggi. Il nuovo codice di condotta prevede l’obbligo di chiedere il porto di sbarco subito dopo il primo salvataggio. Il soccorso termina con lo sbarco nel porto indicato dal ministero dell’Interno, che nelle ultime settimane ha inviato lein regioni sempre più lontane dai luoghi in cui sono avvenuti i salvataggi,in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Il decreto chiude quindi ai soccorsi multipli, a meno che non siano richiesti dalle autorità, e ai trasbordi con cui ivengono trasferiti ...

Nel frattempo la nave della Ong francese, Ocean Viking, che ha recuperato davanti alla Libia 114deve dirigersi verso Ravenna indicato come porto di sbarco dal Viminale. "A 900 miglia ...Il ministero della Salute ha imposto tamponi obbligatori per chidalla Cina. I cinesi non ... La Ocean Viking farà scendere inel porto di Ravenna. Attracco previsto per sabato alle 13 &... Migranti, arriva la stretta sulle Ong: stop a salvataggi multipli e navi ferme in mare. Cosa prevederà il nuov Le Ong mai condannate per i reati che il nuovo Codice vorrebbe prevenire. Creazzo (Sos Mediterranee): già rispettiamo tutte le regole ...Il governo accelera sul fronte di migranti e sicurezza. In due mosse. Il Consiglio dei ministri ha battezzato il nuovo codice di condotta per le navi delle Ong. La Camera, dove va in scena un ...