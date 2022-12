(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sorriso, muscoli e coraggio.mè irresistibile inbianco e fisico statuario mentre si gode la vacanza in montagna con la famiglia e l’amica Serena Autieri. Su Instagram pubblica degli scatti sexy che mostrano il suo fisico curato e il corpo con muscoli e pancia piatta. Alla “tenera” età di 45 anni è sempre in grande forma. «Un bacio» si è limitata a scrivere in didascalia della serie di scatti tra vasche e panorami mozzafiato. Sotto il post i commenti sono tantissimi. In massa si complimentano con la showgirl che, nonostante a breve diventeràe nonostante l’età avanzi, continua ad essere sempre stupenda. «Sempre una bimba», «45 anni e sembri una, che dire se non complimenti!», «A pensare che diventerà…» si legge tra i ...

ilgazzettino.it

Dopo Natale la coppia si è riunita in montagna, ritorno di fiammae Tomaso Trussardi di nuovo insieme. Dopo Natale eccoli in montagna in vacanza sulla neve. I due testimoniano l'armonia ritrovata sui social con delle Instagram Stories in cui appare ...Tutti gli amori vip finiti nel 2022 guarda le foto Leggi anche › Rottura trae Tomaso Trussardi: si sono lasciati dopo 10 anni › Alessandra Mastronardi conferma la ... Michelle Hunziker, bikini a sorpresa sulla neve: «Sembra una 20enne, altro che nonna» Michelle Hunziker è in vacanza sulle Dolomiti ma, nonostante le temperature gelide, ha posato in bikini, seguendo la mania più amata dalle star ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, per Natale. Sebbene i due si siano lasciati continuano a trascorrere molto tempo insieme ...