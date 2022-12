(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il passaggio di Andreas Seidl in Sauber, prospettiva Audi, potrebbe non essere l'unico sulla rotta Woking - Hinwil. I programmi di Audi Sport sono chiari: essere in Formula 1 e farlo da vincenti , nel ...

Autosprint.it

Servirà potenziare la struttura di tecnici, costruire una squadra che sappia vincere e puntare sudi spessore. Il 2026 è ancora lontanissimo ma, con i contratti dei top driver vincolati sul ...Ildei giocattoli da qualche anno ha subito una serie di cambiamenti , che hanno portato le ...questi veicoli potrà far nascere la passione per la velocità e indirizzare i piccoliin erba ... Mercato piloti, McLaren: nessun timore di perdere Norris Il contratto è di lunga durata ma serviranno anche i risultati per convincere Norris a restare a Woking e allontanare le sirene di un'Audi dai grandi progetti in F1 ...Alyoska Costantino | Seppur un po' oscurato dalla notizia ufficializzata quest'oggi dell'arrivo di Manzi in Ten Kate, un nuovo annuncio del mercato piloti ...