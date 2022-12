Meloni | conferenza - maratona | presidenzialismo e riforma fiscale tra le priorità

Agenzia ANSA

Sono dichiarazioni molto nette quelle fatte dalla presidente del Consiglio Giorgiasul dossier Mps durante lastampa di fine anno. "È stato fatto un aumento capitale, c'è una ...... per motivi strategici che penso tutti condividiamo, e di lavorare il più possibile per mantenere i livelli occupazionali ", ha confermatoinstampa, aggiungendo "il resto lo ... Meloni: 'Presidenzialismo una priorità. Sul Covid controlli ma non coercizioni' - Politica Lo storico Guido Crainz, intervistato da Fanpage.it, critica aspramente le frasi di Meloni sul Movimento Sociale Italiano: “Era un partito ...ROMA – “Mi fido dei miei alleati. I dibattiti sono naturali in un Governo guidato da più partiti, ma per me contano i fatti. Abbiamo approvato una legge di bilancio che non era facile con il poco temp ...