Meloni | «Se cambia quadro energia risorse per altre misure Avanti sulla riforma fiscale | tagliare costo del lavoro»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La premier: «Approvata legge di Bilancio non facile. Mi fido dei miei alleati. Siamo in grande emergenza,costano 5 miliardi in media al mese». Capitolo Covid: «Ora situazione sotto controllo»

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno. 2022 - 12 - 29 11:53:35 Sbarra (Cisl): "La Manovra è condivisibile in più parti" ' È una manovra in più ...: sequadro energia risorse per altre misure "Continueremo a lavorare sulla base di quello che accade - continua - , ma siamo in una situazione di grande emergenza: i provvedimenti ... C'è la fiducia sulla Manovra Meloni: cosa cambia su Superbonus ... La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di fine anno ...Tradizionale appuntamento di fine anno con la conferenza stampa organizzata dall’ordine dei giornalisti con il presidente del Consiglio.