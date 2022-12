Meloni | Politica passaggio transitorio per tutti Io iscritta all' ordine | tornerò a fare giornalista

elogia la manovraha ribadito che " contano i fatti " al di là delle sfumature ... " Ènonostante i tempi stretti ". Il presidente del Consiglio ha confermato che verrà data ...'Tamponi e controlli, no privazione libertà' 'Per il futuro credo che la soluzione siano sempre i controlli, i tamponi, le mascherine. Responsabilità: il modello di privazione delle libertà del ...Un fatto nuovo: più una conferenza stampa di inizio mandato che di un Governo “che ha lavorato un anno”. Così Giorgia Meloni, presidente del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...