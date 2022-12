Meloni | «Nessun aumento tasse per la casa Avanti su riforma fiscale e taglio costo del lavoro»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La premier: «Approvata legge di Bilancio non facile. Mi fido dei miei alleati. Siamo in grande emergenza, misure energia costano 5 miliardi in media al mese». Capitolo Covid: «Ora situazione sotto controllo»

... ha rimarcato, sottolineando il fatto 'che la manovra è stata approvata un giorno in anticipo rispetto agli ultimi due anni'. 'Ho letto di condoni... Non c'ècondono nella legge di ...... ha rimarcato, sottolineando il fatto "che la manovra è stata approvata un giorno in anticipo rispetto agli ultimi due anni". ''Ho letto di condoni... Non c'ècondono nella legge di ... La conferenza stampa di fine anno della premier Meloni Conferenza stampa Giorgia Meloni: la diretta video. È inizata oggi alle ore 11.30, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, il classico appuntamento di fine anno organiz ...Il premier nella sua conferenza stampa di fine anno: "Se cambia il quadro dell'energia ci sono risorse per altre misure. Riuscita la staffetta con Draghi. Fisco, obiettivo tagliare il costo del lavoro ...