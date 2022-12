Meloni | Meloni | «Expo 2030 a Roma grande occasione Covid? Utili i controlli | non la privazione di libertà» Sul presidenzialismo | «È nostra priorità»

Perché finisce per richiamarsi al passato e non al futuro, come Giorgia. Tra i due nel partito probabilmente ci sarà qualche discussione". Liliana Segre: "Ideali della destra hanno qualche ...Pur riuscendo ad investire la gran parte delle risorse sul caro bollette siamo riusciti a iniziare a mantenere gli impegni presi', afferma. 'La legge di bilancio è stata approvata in un'ora', ..."I miei tempi coincidono con quelli dei miei alleati, credo che tutti ci si dia un orizzonte di 5 anni. Uno degli elementi di forza dell'Italia in questo momento credo sia proprio… Leggi ...Il presidente del Consiglio alla Camera: "Riguarda una famiglia politica", quella dei Socialists and Democrats. "Italia non è il grande corruttore d'Europa" ...