Meloni | la conferenza stampa di fine anno – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Era il 22 dicembre del 2021. Ricordate? Mario Draghi fa il suo ingresso in salaa Palazzo Chigi e dalla platea, stile Corea del Nord, si alza un applauso scrosciante per il potente di turno. I “cani da guardia” si erano fatti agnelli, dimenticando quel minimo di bon ton professionale per cui un cronista non dovrebbe trasformarsi in claque. Beh: è passato più di unda quell’incedere trionfale di Supermario e oggi al suo posto siede Giorgia. Difficile, anzi impossibile, venga accolta con lo stesso applauso visti anche le recenti liti con i giornalisti in. E di certo il premier è atteso da una difficile raffica di domande su argomenti più che scottanti: il possibile ritorno del covid, la direttiva di Schillaci sui tamponi obbligatori per i cinesi, la manovra economica, ...