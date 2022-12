Meloni dopo 2 ore e mezza di conferenza stampa | “Ma c’è una fine di questa cosa?” | VIDEO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In molti ricordano il comico scambio di battute tra la Premier Giorgiae il leader della Lega Matteo Salvini dello scorso ottobre, quando, durante il discorso alla Camera, la prima aveva sussurrato nell’orecchio al secondo “così finiamo alle tre”, alludendo ai lentissimi ritmi dell’Aula. E oggi, durante la sua primadianno, la Presidente del Consiglio si è ritrovata protagonista di un siparietto molto simile. Tanti infatti gli spunti di discussione affrontati: dai migranti al Mes, dal Reddito di Cittadinanza alla questione demografica, dal Covid in Cina alla tenuta della maggioranza, e ancora Iran, Pnrr, Manovra, cuneo fiscale, crisi energetica, blocco navale, Qatargate, Nato e guerra in Ucraina. Le domande dei 45 giornalisti presenti, insomma, hanno impegnato non poco la Presidente del ...

