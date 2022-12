Meloni | “Covid | controlli ma non costrizioni Iran | stop repressioni o Italia cambierà atteggiamento 25 aprile? Ci sarò”

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo tre ore di conferenza stampa, quella rituale di fine anno, Giorgiase n'è uscita con la battuta in romanesco: "Aho, ma stamo su Telethon?". In effetti è stata lunga, con temi a tutto campo: dalal lavoro, dai temi economici a quelli internazionali. I giornalisti si sono sfogati a far domande, anche con la mediazione del fiorentino Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine, e lei, puntualmente, ha risposto L'articolo proviene da Firenze Post.