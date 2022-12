Meloni | conferenza stampa di fine anno | «Mi fido dei miei alleati al governo»

Agenzia ANSA

Il tema lavoro "Credo che creare le condizioni per migliorare la qualità del lavoro " spiega durante alstampa Giorgia" in Italia sia materia che riguarda soprattutto il tema della ...In diretta presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, lastampa di fine anno della Presidente del Consiglio, Giorgia, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa ... La conferenza stampa di fine anno della premier, Giorgia Meloni “In Italia finora l’incidenza di Covid era in calo, assolutamente sotto controllo. C’è questa nuova situazione determinata da quanto accaduto in Cina e noi ci siamo mossi immediatamente, in coerenza c ...Roma, 29 dic. (askanews) - 'Per me contano i fatti: noi abbiamo approvato una legge di bilancio che non era facile, abbiamo scelto di fare ...