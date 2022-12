“Me ne frego della liturgia | non rinnego e non rinuncio al mio pensiero” | La Russa asfalta la sinistra

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic – “Me ne! La verità è che, quando esprimo le mie idee, rosicano… Ripeto: se avessero voluto uno solo per dirigere il traffico dell’aula di Palazzo Madama, avrebbero potuto eleggere un semaforo. Io non, e non rinuncerò mai, al mio“. Ignazio Lamette a tacere così le inutili critichee in particolare del Pd, strilloni allo sbaraglio alle prese con surreali richieste di dimissioni al presidente del Senato per aver reso “onore ai fondatori e ai militanti missini”. Il tutto perché Laha semplicemente pubblicato sui social un’immagine per la ricorrenza del 76esimo anniversariofondazione del Movimento sociale italiano, ricordando suo padre ...

