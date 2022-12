Maturità 2023 | Valditara | “Si svolgerà come prima del Covid”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – La nuovasarà quella in vigoreche illa stravolgesse. A dirlo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, in un’intervista a La Stampa. “di decidere ho sentito esperti e addetti ai lavori. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se dovesse funzionare male, si interverrà ma l’idea che si cambi lasolo per mettere un timbro trovo sia inappropriata”, spiega. E l’oralesarà? “Il colloquio interdisciplinare deve valorizzare le competenze degli studenti e verificare la loro capacità di fare collegamenti tra le materie – sottolinea– Non è, quindi, un colloquio disciplinare, non deve esserci l’interrogazione in italiano, in greco o in ...