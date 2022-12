Matrimonio Claudia e Lorenzo | lei svela quando si sposeranno e altri dettagli FOTO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Come tutti i fan diDionigi eRiccardi avranno avuto modo di apprendere dai loro social, i due presto si uniranno in. Dopo la nascita della loro primogenita Maria Vittoria, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiazzato la sua compagna con la proposta di. I due, però, sono stati L'articolo proviene da KontroKultura.

Tag24

Interpellata dai suoi fan sui social, l'ex corteggiatrice ha rivelato alcuni retroscena inediti sulla proposta diricevuta dal suo amato fidanzato. La confessione diDionigi Dopo ...Breve sinossi Giovanni si trova a un bivio nelcone, parecchio insospettito da alcuni comportamenti e modi di fare della moglie, sceglie un giorno di seguirla. La trova in ... Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi matrimonio proposta Uomini e ... Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono pronti a fare il grande passo. I due ex amatissimi protagonisti di Uomini e Donne diventeranno presto marito e moglie. Interpellata dai suoi fan sui social, l'e ...A 4 mesi dal matrimonio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono partiti per il loro viaggio di nozze: «Finalmente la nostra luna di miele... (quella banale, qualcuno ...