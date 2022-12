Mastella e De Pierro | “Quasi ultimati i lavori in piazza Piano di Corte”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente, ed il vicesindaco con delega all’attuazione del Pics, Francesco De, comunicano che sononel cantiere de ‘Laritrovata’, intervento che prevede il recupero e la valorizzazione della pubblica illuminazione didie delle zone limitrofe per un importo di 700mila euro. Questa sera saranno attivati i nuovi lampioni in attesa che l’opera venga completata con l’installazione degli elementi di arredo urbano. L’inaugurazione si terrà subito dopo le festività. Si tratta di un cantiere che ha attraversato un iter sofferto, per via degli scavi e delle rinvenienze trovate che comunque resteranno a disposizione per ...