Marito e moglie si ammalano di cancro e muoiono a 10 ore di distanza | le parole dei figli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sono morti a 10 ore dil’uno dall’altra, entrambi a causa di un tumore. La storia di Steve Hawkins e Wendy Hawkins ha commosso gli Stati Uniti.di 58 e 52 anni, il decesso dei due è avvenuto il 23 dicembre all’ospedale di Yankton, nel South Dakota, Stati Uniti. Steve si era ammalato dicinque anni fa e nei primi momenti Wendy ha potuto stargli vicino. Poi la malattia ha colpito anche lei e per una terribile fatalità la morte è avvenuta a dieci ore di. Ihanno postato un appello su GoFundMe per raccogliere soldi così da poter sostenere le spese per i funerali. “È stata un’esperienza tragica. Erano genitori meravigliosi e si prendevano molta cura della loro famiglia”, il commento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

