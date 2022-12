Mara Venier da Cristiano Malgioglio ricorda l’iconica intervista a Naomi Campbell

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 dicembre 2022)ieri sera è stata ospite a Mi Casa Es Tu Casa die fra una chiacchiera e l’altra ha ancheto le sue storiche interviste realizzate durante i fasti di Domenica In. “La più bella è stata Sharon Stone, Cameron Diaz era pazza per le mie scarpe, le ha volute provare!l’ho mandata a quel paese, non arrivava mai“. Un aneddoto che lo stesso conduttore ha colto al volo: “Anche io l’ho mandata a quel paese perché una volta aveva in bocca una caramella e quando si è girata per buttarla mi è caduta sulla mia scarpetta. Era una scarpetta di velluto, così l’ho chiamata per dirglielo e lei me l’ha tolta“. La storicafrarisale ai primi anni 2000 ed è ...