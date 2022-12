Mara Venier | Capodanno con famiglia e amici più stretti | in attesa della nuova puntata di Domenica In

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Come trascorrerà illa conduttrice? Indi tornare il 1 gennaio su Rai 1 conIn,ha raccontato cosa le piace fare di solito per dare l'addio all'anno appena trascorso. Ecco cosa ha detto.

Today.it

Nel frattempo le diffide non mancano, come quella di Romina a Loredana dopo l'ultima intervista di quest'ultima a Domenica In con. Si parlerà anche di questo nel documentarioSu Rai2 Mi Casa Es Tu Casa (con Cristiano Malgioglio che ospita die con la caduta di stile registrata con la canzoncina dedicata al critico del Corsera, Aldo Grasso) 806.000 (4.7%). Su ... Capodanno vip 2023: da Maria De Filippi a Mara Venier e Belen, le mete dei festeggiamenti Ospiti, temi, argomenti, anticipazioni, insomma tutto quello che c'è da sapere sulla puntata di Capodanno del varietà diretto e condotto da Mara Venier ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...