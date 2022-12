Mantova | il caso della 37enne morta in casa dopo essere stata tre volte al pronto soccorso | indaga la procura

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nelle ultime due settimane Paula Almeida accusava un dolore al braccio e al petto, che è andato via via intensificandosi. Per treè andata all’ospedale di, per treè tornata a, l’ultima di sua spontanea volontà. Ma la mattina seguente, mercoledì 28 dicembre, il marito l’ha trovata senza vita nel suo letto, e ora ladiha aperto un’inchiesta. La vittima è Paula Almeida, 37 anni e madre di due bambine di 2 e 6 anni, di nazionalità brasiliana e residente nel quartiere Cittainsieme al marito. Sarà l’autopsia a dare una prima risposta ai tanti quesiti. La prima volta che ha avvertito i dolori, circa due settimane prima, la donna si è recata all’ospedale Carlo Poma per un accertamento ed èpoi dimessa. ...

Open

Ma la mattina seguente, mercoledì 28 dicembre, il marito l'ha trovata senza vita nel suo letto, e ora la procura diha aperto un'inchiesta. La vittima è Paula Almeida, 37 anni e madre di due ...Accompagnata in ospedale dal marito, stando a quanto riferito da La Voce di, la donna aveva fatto il suo ingresso in reparto alle ore 3:58. Anche in questo, dopo una serie di ... Mantova, il caso della 37enne morta in casa dopo essere stata tre ... Nel primo caso era stata dimessa in codice verde, la seconda volta si era allontana da sola. La vittima una 37enne con due figli, scoperta cadavere dal marito ...Paula Almeida è morta nel letto di casa sua a soli 37 anni. La giovane mamma di due bambine, di origine brasiliana, si era recata ben due volte in pronto soccorso accusando forti dolori ...