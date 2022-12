Manovra | Salvini “Non fa miracoli ma dà a chi ha più bisogno”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono assolutamente determinato e contento. In un momento difficile di crisi economica, abbiamo approvato unache non fa, ma dà soprattutto a chi ha più, partendo dagli stipendi e dalle pensioni più basse”. Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, intervenendo alla presentazione di un libro in Campidoglio. “Quello che mi propongo come obiettivo è che il 2023 sia l'anno dei cantieri ovunque, che vuol dire lavoro vero e non finti redditi di cittadinanza. Quindi il 2023 anno della liberazione dei cantieri e del lavoro”, ha aggiunto. In questo senso secondo il ministro “il codice degli appalti sarà uno strumento di lavoro trasparente, moderno, sicuro, agile e veloce e siccome funzionerà perchè darà lavoro alle aziende, ai sindaci e operai ...