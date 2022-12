Manovra | ok fiducia al Senato con 107 sì e 69 contrari

Agenzia ANSA

...e responsabilità costruiscono. Avanti così". "Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato - prosegue - in questo breve e intenso percorso: credo che gli effetti di questasi ...Via libera del Senato alla Legge di Bilancio, laè legge. L'Aula di Palazzo Madama ha votato laalla Finanziaria del governo Meloni, in una versione identica a quella approvata dalla Camera visti i tempi strettissimi. Il ddl da 35 ... Manovra: il governo pone la fiducia in Aula al Senato (ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sulla manovra con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto. La legge di bilancio ha così incassato il via libera ...