Manovra | oggi voto finale al Senato Alle 11 | 30 conferenza stampa di fine anno di Meloni

Sky Tg24

Laintroduce la tregua fiscale , con 12 diverse sanatorie . La più importante è la ... Attiva un abbonamentostesso e scopri i vantaggi che ti abbiamo riservato. ABBONATI E SOSTIENICI- Dopo la fiducia posta ieri dal governo l'ultimo atto potrebbe slittare a venerdì. Le opposizioni protestano per l'impossibilità di analizzare il ... Manovra governo Meloni, news di oggi. Giovedì voto in Senato. Governo pone fiducia. LIVE A partire dalle 9, in Senato, sono previste le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari sulla legge di Bilancio. A seguire, il voto di fiducia.L'esame della manovra al via stamani con le dichiarazioni di voto, il voto di fiducia e poi il voto finale. La diretta dal Senato.