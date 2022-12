Manovra di Bilancio | tutte le misure approvate | dalle pensioni ai mutui Meloni | “Risorse anche per altri provvedimenti”

la Repubblica

Abbiamo approvato la legge dinon facile ed abbiamo scelto di fare unapolitica, scritta in tempi molto rapidi con la priorità di occuparci soprattutto del caro bollette. Abbiamo ...... presidente di Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, commenta l'approvazione della Legge diche contiene il rinvio della ... Manovra 2023, dalle pensioni al fisco: tutte le misure della prima legge di Bilancio del governo Meloni «È stata approvata una legge di bilancio non facile, una manovra politica scritta in tempi molto rapidi». Sugli alleati, Meloni ha spiegato: «Mi fido di loro. A di là dei dibattiti naturali ...Conclusa la prima conferenza stampa di fine anno della presidente del consiglio, coincisa con il sì definitivo del senato alla legge di bilancio 2023.