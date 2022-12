Manovra | c’è l’ok anche del Senato | dal reddito di cittadinanza a Quota 103 | tutte le novità

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma – Con 107 sì, 69 no e un’astensione l’aula delha votato a favore della fiducia posta dal governo sulla legge di bilancio, approvandola così definitivamente. Il ddl da 35 miliardi destina gran parte delle risorse (21 miliardi) alle misure per mitigare gli effetti su famiglia e imprese dei rialzi dei prezzi energetici a causa della guerra in Ucraina. Queste le principali misure. Caro bollette, sul piatto 21 miliardi Ladestina la gran parte delle risorse (21 miliardi) alle misure contro il caro-bollette, innanzitutto prorogando fino al 31 marzo e in alcuni casi rafforzando le misure dei precedenti decreti Aiuti: rinnovato il bonus sociale per le bollette di gas e luce per chi è più in difficoltà alzando il limite Isee a 15 mila euro; azzeramento degli oneri di sistema in bolletta; rifinanziamento del credito d’imposta sulle bollette ...