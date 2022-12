Manovra 2023 | Meloni | “Approvata legge non facile | mantenuti impegni”

Ecco alcune delle novità introdotte dalla. REDDITO DI CITTADINANZA - Se si rifiuta anche la ... Per la misura sono stanziati 1,5 milioni di euro per ile 2 per il 2024. CULTURA - La 18 App ...E dai primi mesi delriapre il cantiere delega fiscale A marzo, quando saranno esauriti gli aiuti contro il caro - energia, potrebbe arrivare una nuova "" : il ministro dell'Economia ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono assolutamente determinato e contento. In un momento difficile di crisi economica, abbiamo approvato una manovra ...Diventano legge e vanno a regime i 150 milioni di remunerazione aggiuntiva per le farmacie. Lo stabilisce la Finanziaria approvata in Senato in ultima lettura con 107 sì, 69 no e un astenuto. Il testo ...