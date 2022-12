Manchester City-Leao | gli inglesi tentano il portoghese con una super offerta | i dettagli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dall’Inghilterra parlano di unadelper, ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello dei rossoneri Dall’Inghilterra parlano di unadelper, ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello dei rossoneri. La squadra di Guardiola sarebbe interessata al talentoe avrebbe messo sul piatto una riccada 12 milioni per il classe 2000. Una situazione da tenere monitorata visto che in casa Milan difficile si arrivi a sfiorare quella proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Trovare una quadra su questa problematica (summit con papà Antonio a cavallo di Milan - Roma) permetterebbe ai rossoneri di allontanare lo spettro minaccioso di, PSG e Chelsea pronte ...Basti pensare alla penetrazione dei fondi sovrani arabi nel calcio mondiale che hanno dispiegato grandi capacità economiche sia nell'acquisto di club europei come Psg, Newcastle,che ... Manchester City-Liverpool, sfiorata la tragedia in tribuna: “Mia figlia rimarrà sfregiata a vita” Continua la rincorsa della squadra di Guardiola per il primo posto. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming. • Partita: Manchester City-Everton • Data: mercoledì 31 dic ...Calciomercato Milan, tutte le mosse rossonere Il calciomercato del Milan entra nel vivo, infatti, con l'apertura della finestra invernale i rossoneri cercheranno di sistemare alcune questioni rimaste ...