Manchester City | Guardiola calcia una bottiglia contro la panchina del Leeds | poi si scusa VIDEO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilprosegue nella sua rincorsa all’Arsenal capolista e torna a -5 dai Gunners grazie al successo sula Ellan Road per 3-1. Sblocca la gara Rodri al 46°. Nella ripresa Haaland alza il suo livello di gioco e segna due reti (primo a segnare 20 gol in Premier dopo sole 14 gare). A nulla serve il gol di Struijk che accorcia solo momentaneamente le distanze. Ma c’è spazio anche per un siparietto a bordo campo da parte di Pep. Al minuto numero 83, a risultato ormai acquisito,sfoga la propria tensione sferrando un calcio ad una bottiglietta a terra nell’area tecnica. La cui traiettoria, tuttavia, terminalaavversaria. Immediatamente, però, il tecnico del...

Il tecnico delPep Guardiola scherza così in conferenza dopo la vittoria sul Leeds; in precedenza aveva detto che Kalvin Phillips ..."Ha un fisico perfetto, molto sexy". Sono state queste le parole di Pep Guardiola a proposito di K alvin Phillips . Il mister delha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa sulle delle condizioni fisiche del centrocampista inglese giudicato in sovrappeso. Infatti, dopo il successo ... Manchester City, il padre della ragazza ferita alla testa: “E’ molto scossa, è stato orribile” Rafael Leao è uno dei pezzi pregiati della Serie A. Sull'esterno rossonero ci sono diversi club europei tra cui il Manchester City che sembra essere disposto a mettere sul piatto un'importante ...Haaland è uno dei più forti attaccanti al mondo, quindi non stupisce questo suo nuovo record. Ma dietro di lui, a sorpresa, c'è Brunori del Palermo.