Mac Allister alla Juve | ecco il piano per prenderlo subito

Alexis, 24enne centrocampista del Brighton ha stregato Massimiliano Allegri con le sue prestazioni in Qatar, dove si è laureato campione ...La fila perColchoneros che, dalla loro, si sono fatti vivi con il Brighton per Alexis, uno dei calciatori che meglio ha sfruttato il Mondiale per mettersi in mostra. Non a ... Juve, Mac Allister dice sì. Ora la palla passa al Brighton La Juventus ha messo gli occhi su Mac Allister, stella dell'Argentina che milita nel Brighton. Come spiega Sportmediaset però per poter fare spazio a questo nuovo giocatore, ...Mediano, mezz'ala o trequartista. Il campione del mondo argentino Alexis Mac Allister farebbe comodo a diversi Top club.