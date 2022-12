Lutto nel mondo del calcio | è morto Pelè

ilgazzettino.it

Il mondo del calcio è in: è morto a 82 anni Pelé, uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi Edson Arantes do Nacimiento, al secolo noto come Pelé è morto questo sera a San Paolo all'età di 82 anni. Uno dei, se non ...per Antonella Clerici, il dolore della conduttrice: 'Ora insegna agli angeli a cantare' Oltre ... nota al grande pubblico per la trasmissione mamondo dello spettacolo per essere corista dei ... Il dolore straziante del lutto nel Profumo di mughetto di Cassandro Benedetta Rossi, volto amatissimo di Real Time, sta vivendo un lutto delicato: è morta l'adorata nonna Blandina.Benedetta Rossi, seguitissima food blogger e protagonista del programma “Fatto in casa per voi”, ha annunciato la morte della nonna ...