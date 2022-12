Sportitalia

Tutto il mondo del calcio è in. Pelè da tempo combatteva contro un cancro all'intestino che ... Secondo quanto aveva scritto il quotidiano Folha de Sao Paulo Pelé era stato trasferitoreparto ...mondo del calcio. Pelé si è arreso alla malattia dopo una lunga lotta. Lo scorso 29 novembre fu ricoverato all'Albert Einstein di San paolo d'urgenza perché il cancro stava progredendo, con ... Lutto nel mondo del calcio: è morto Pelé, aveva 82 anni Il campione brasiliano si è spento all’età di 82 anni È morto all’età di 82 anni Pelè. Il campione brasiliano lottava da tempo con una malattia, con le condizioni di salute che negli ultimi giorni son ...Il Re ci ha lasciato. Edson Arantes do Nascimento, per tutti semplicemente Pelè. Unico giocatore della storia ad aver vinto tre edizioni del Mondiale di calcio, un record di 1281 gol in 1363 partite r ...