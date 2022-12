Luisella Costamagna | “Ecco cosa ho deciso di fare con Selvaggia”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nelle ultime settimaneLucarelli ha commentato in più occasioni il ripescaggio dia Ballando con le Stelle e la successiva vittoria. La giornalista ha risposto alle critiche attraverso un lungo post pubblicato sui suoi profili social. Nessun commento significativo invece a La Vita in Diretta e a Oggi è Un Altro Giorno, in queste sue ospitateha preferito non replicare alle accuse della Lucarelli. E a quanto pare questo atteggiamento è una sorta di strategia che lahadi adottare con. Mi sembra chiaro, a questo punto, chestia provando a smascherare il fatto che i giurati abbiano cambiato strategia – vedi il caso di Alessandro Egger – per allearsi e favorire una concorrente in ...

Il Fatto Quotidiano

Purtroppo, i due sono arrivati soltanto terzi nella finale di Ballando con le Stelle , dove ha trionfato, ripescata poche puntate prima della finale. Ballando con le Stelle, ...Una discussione destinata a non finire qui quella tra Selvaggia Lucarelli e. A finalissima di Ballando con le Stelle conclusa, la giurata che ha sollevato la polemica per la vittoria della giornalista, sembra aver lanciato un'altra frecciata. Dopo la ... Ballando con Le Stelle, Luisella Costamagna furiosa con Selvaggia Lucarelli: “Non ascolto la spazzatura Forse era quasi inevitabile: dopo la finalissima di Ballando con le stelle c'è chi minaccia di portare tutto in tribunale. Non è il Codacons, che pure ha chiesto… Leggi ...Vittoria e polemiche si sono intrecciate nella finale che è andata in scena lo scorso venerdì all’Auditorium del Foro Italico in Roma. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno alzato infatti la c ...