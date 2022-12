Luca Onestini e Oriana Marzoli rimproverati dalla regia | ecco perché

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Al Grande Fratello Vip 7 lasta perdendo la pazienza. Infatti, da quando c’è stato un avvicinamento tra, i due concorrenti non fanno altro che eludere i microfoni e parlare in spagnolo. Un atteggiamento questo che sta creando molta difficoltà anche alle persone che seguono la diretta e non riescono a capire che cosa dicano. Stanca di questo atteggiamento laha deciso di intervenire. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7: “Basta” Ieri sera il Grande Fratello Vip 7 si è infastidito per il comportamento elusivo di...

leggo.it

... anche lui nuovo concorrente del reality show di Canale 5, ammettendo con l'ex tronista di Uomini e Donne di sentirsi molto attratta da lui e di averne parlato anche con. Poco dopo, il ...Nella casa del Grande Fratello Vip , Oriana Marzoli epassano molto tempo della giornata a parlare tra di loro, tenendo un comportamento che non è sempre corretto al massimo. I due, infatti, parlano in spagnolo, coprono i microfoni e ... Gf Vip, nuove scintille fra Luca Onestini e Nikita Pelizon: «Ho la verità in tasca» L’influencer, neanche a dirlo, ne ha approfittato per scagliarsi contro l’ex fidanzato Luca, accusandolo di aver illuso Nikita per costruire una dinamica. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...