Lorenzo Musetti si avvicina alla top-20 | quanti punti ha guadagnato con la vittoria in United Cup? La classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022)ha esordito con una brillante2023, il nuovo torneo per Nazionali di tennis che è incominciato nella notte in Australia. Il toscano ha sconfitto agevolmente il brasiliano Felipe Meligeni Alves con il punteggio di 6-3, 6-4. L’attuale numero 23 al mondo ha regolato il numero 166 del ranking ATP in appena 73 minuti, regalando così unacruciale all’Italia, che per il momento si trova in situazione di perfetta parità con il Brasile (1-1, in precedenza Martina Trevisan aveva perso in due set contro la forte Beatriz Haddad Maia). Nella notte scenderanno in campo Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti per cercare di portare a casa il successo senza dover passare dal doppio misto....