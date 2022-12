Lo sciroppo per la tosse indiano accusato di aver provocato la morte di 18 bambini in Uzbekistan

Open

Leggi Anche Indonesia,la tosse ritirato dopo un'impennata di morti: via alla class action dei familiari delle vittimeUnola tosse indiano avrebbe provocato la morte di 18 bambini in Uzbekistan. Il ministero della Salute del paese accusa il Doc - 1 Max , prodotto dalla Marion Biotech , casa farmaceutica che ... Lo sciroppo per la tosse indiano accusato di aver provocato la morte ... Il ministro della Salute di Tashkent punta il dito contro le "dosi eccessive di glicole etilenico" nel farmaco e l'India risponde: già inviati ispettori a prelevare campioni del medicinale ...Le altre notizie del giorno: 18 bambini morti in Uzbekistan per sciroppo prodotto in India; anche gli Usa reintroducono i test anti-Covid per gli ingressi dalla Cina. Sei utenti ogni dieci su Netflix ...