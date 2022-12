LIVE Sci alpino | SuperG Bormio 2022 in DIRETTA | Odermatt è un marziano! Kilde lontano | deludono gli azzurri Mayer lascia lo sci

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 15.00 E ALLE 18.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELMATTHIASSI RITIRA: “NON HO PIÙ IL MORDENTE” 13.27: Lo svizzero Marco, leader di Coppa, vince ilcon una prova strepitosa. Solo Kriechmayr, vincitore della discesa di ieri, è riuscito a restare sotto il secondo chiudendo al secondo posto, terza piazza per lo svizzero Loic Meillard 13.26: Gauer del Liechtenstein esce dai 30, mentre Schweiger è fuori in alto, saltando una porta. Manca solo Szollos che non cambierà il corso delle cose 13.23: Fuori subito lo statunitense Radamus che salta una porta 13.23: Bene anche lo statunitense Arvidsson che si inserisce in 21ma posizione con un ...

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTAdello slalom speciale di Semmering, valido per la Coppa del Mondo dialpino femminile ! Dopo i due giganti degli ultimi due giorni, il weekend austriaco si chiude con una gara tra i pali ...Sulla mitica pista Stelvio ci sarà spazio per il terzo superG di questa annata agonistica . L'Italia spera di essere grande protagonista e si affiderà ancora una volta in particolar modo a Dominik ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta Parte sabato il Tour de Ski dalla Val Mustair, Pellegrino la punta della squadra azzurra , tra le ragazze c’è Martina Di Centa ...SCI ALPINO - Torna la sfida tra Odermatt e Kilde, mentre Shiffrin va a caccia della tripletta per allungare ancora di più in classifica generale e avvicinare Li ...