LIVE Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2022 in DIRETTA | Granerud regala il trionfo alla Norvegia dopo 16 anni! Zyla e Kubacki sul podio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00: Per il momento è tutto. Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per l’1 gennaio 2023 alle 14 per la seconda tappa della Tournèe a Garmisch 18.59: Peccato per gli azzurri, tutti eliminati nella prima serie di salti, ci riproveranno domenica a Garmisch. Peccato anche per Lanisek, uno dei grandi protagonisti della prima fase della stagione, che ha incontrato diversi problemi e difficilmente riuscirà a rientrare in corsa nella battaglia per la Tournèe 18.58: Questa la top ten della gara di: 1Halvor Egner NOR 312.4 2Piotr POL 299.0 -13.4 3Dawid POL 294.9 -17.5 4 GEIGER Karl GER 293.6 -18.8 5 KRAFT Stefan AUT 292.0 -20.4 6 WELLINGER Andreas GER 285.2 -27.2 7 KOS Lovro SLO 280.7 -31.7 8 TSCHOFENIG Daniel ...