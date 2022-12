LIVE Olimpia Milano-Valencia 90-79 | Eurolega basket in DIRETTA | Billy Baron trascina gli uomini di Messina | terza vittoria di fila

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questa serata è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! L’risale con un record di 6-9, che al momento è distante due vittorie dalla zona playoff. La strada è ancora lunga e impervia, ma ora lo è meno di prima visto che la situazione dell’EA7 sta rischiarandosi. TOP SCORER –24;: Dubljevic 26 FINISCE QUI!consecutiva per, ed è bella perché solida e ottenuta sostanzialmente senza correre alcun reale brivido! 90-79 Schiacciata di Claver. 90-77 2/2 Harper. Prova l’entrata Harper, fallo di, due liberi a 13?4 dalla fine mentre si alza il pubblico diper il ...

C'è la caccia alla terza vittoria consecutiva da parte del club meneghino, che ha ritrovato il sorriso dopo il successo in casa della Stella Rossa e la successiva, incredibile rimonta contro l'AS ... LIVE Olimpia Milano-Valencia 76-73, Eurolega basket in DIRETTA ... Il centro montenegrino colpisce da sotto e da dietro l'arco, va negli spogliatoi con ben 21 punti a referto (9/10 dal campo), ma il 7/12 da tre dell'Olimpia consente ai biancorossi di chiudere avanti ...Ultima gara del 2022 per l'Olimpia Milano questa sera, con palla a due alle ore 20:30. Al Mediolanum Forum di Assago è arrivato il Valencia Basket, che sconta l'assenza di Chris ...