(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:21 Dato importante per: 7/12 da tre, ma soprattutto il 5/18 concesso a. Che è proprio quel che serve, vista la familiarità degli ospiti con le conclusioni dall’arco. TOP SCORER –: Baron 14;21 Finisce così il secondo quarto, è un’che sta giocandosi una delle più belle partite della stagione finora! 50-43 Messina chiama timeout dopo che segna Webb, ci sono 30 secondi prima dell’intervallo lungo. 50-41fa saltare mezza difesa milanese, maestosa prestazione entrando nell’ultimo minuto del quarto. 50-39 Appoggio al vetro di Radebaugh. 50-37 DEVON HALL! Dall’angolo per il timeout obbligato di Mumbru. 47-37 Fino in fondo Billy ...

C'è la caccia alla terza vittoria consecutiva da parte del club meneghino, che ha ritrovato il sorriso dopo il successo in casa della Stella Rossa e la successiva, incredibile rimonta contro l'AS ... LIVE Olimpia Milano-Valencia 50-43, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 spettacolare in attacco nonostante un irreale Dubljevic Ultima gara del 2022 per l'Olimpia Milano questa sera, con palla a due alle ore 20:30. Al Mediolanum Forum di Assago è arrivato il Valencia Basket, che sconta l'assenza di Chris ...Ultima gara del 2022 per l'Olimpia Milano questa sera, con palla a due alle ore 20:30. Al Mediolanum Forum di Assago è arrivato il Valencia Basket, che sconta l'assenza di Chris ...