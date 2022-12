(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:32 Inizia il. 21:30 Pochi minuti all’inizio del. 21:27 Nel frattempo Maccabi-Efes 57-65 (fine), Partizan-Bayern 41-29 (metà gara), Monaco-Zalgiris 22-35 (inizio secondo). 21:24 Intanto arriva il finale da Vitoria, con il Baskonia che vince 92-86 sul Real Madrid e rende ancora più ingarbugliata la situazione in una vetta della classifica che al momento ha ben cinque squadre a quota 10 vittorie e 5 sconfitte. 21:21 Dato importante per: 7/12 da tre, ma soprattutto il 5/18 concesso a. Che è proprio quel che serve, vista la familiarità degli ospiti con le conclusioni dall’arco. TOP SCORER – ...

C'è la caccia alla terza vittoria consecutiva da parte del club meneghino, che ha ritrovato il sorriso dopo il successo in casa della Stella Rossa e la successiva, incredibile rimonta contro l'AS ... LIVE Olimpia Milano-Valencia 50-43, Eurolega basket in DIRETTA: al via il terzo quarto Ultima gara del 2022 per l'Olimpia Milano questa sera, con palla a due alle ore 20:30. Al Mediolanum Forum di Assago è arrivato il Valencia Basket, che sconta l'assenza di Chris ...